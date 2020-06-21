AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar
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AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar
21.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:47

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında meydana geldi. Mağazada iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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