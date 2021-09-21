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AVM'de buz sporları tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AVM'de buz sporları tanıtıldı

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezi olan Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında MNG AVM'de buz ve kış sporları tanıtım standı açıldı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezi olan Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında MNG AVM'de buz ve kış sporları tanıtım standı açıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında kış ve buz sporları branş tanıtımları MNG AVM'de yapıldı. AVM'de stant açan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri buz ve kış sporlarını tanıtarak vatandaşlara broşür dağıttı. Özellikle minik çocukları buz sporlarına kazandırmak için çalışmalar yapan GSİM antrenörleri, AVM'de floor curling parkuru da kurarak halkın eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı. Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası, bir başka ifadeyle 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kutlamaları kapsamında MNG AVM'de buz sporları tanıtım standı açarak halka hem hareketli dakikalar yaşattıklarını hem de buz sporlarını tanıtma imkanı bulduklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kapılarını kendilerine açan MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer ve ekibine teşekkür etti.

Pandemi de bile insanlara hareket yaptırdık

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Covid-19 pandemisi sürecinde 'Spor Sokağı', 'Balkonlar Sizin Sokaklar Bizim' 'Spor Her Yerde' gibi projelerle sporu canlı tutmaya ve sporu unutturmamaya gayret ettiklerini söyledi. Taşkesenligil, "Pandemi de bile insanlara hareket yaptırarak sporsuz kalmamalarını sağladık" dedi.

Taşkasenlegil, hem Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri hem de yerelde kurum olarak kendilerinin hayatiyete geçirdiği projeler sayesinde pandemi de bile spor sevgisini sıcak tuttuklarını ifade etti. Taşkesenligil, "Korona virüs (Covid-19) nedeniyle neredeyse spor unutulmaya yüz tutmuştu. Biz spora ruh kazandırdık. Vatandaşlara balkonlarında, bahçelerinde spor yaptırdık. Spor gösterilerimizle onları spora teşvik ederken, sporun ruhunu da yaşatmanın gayretini güttük" dedi.

2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliklerinin her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlandığına işaret eden Taşkesenligil, ülkemizde de 81 ilde eş zamanlı olarak Avrupa Spor Haftasının kutlandığına değindi. Taşkesenligil, "Temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişmesine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de herkes için spor federasyonumuzun çektiği bir dizi aktivite gerçekleştirilmiştir" dedi. - ERZURUM

AVM'de buz sporları tanıtıldı

AVM'de buz sporları tanıtıldı

AVM'de buz sporları tanıtıldı

AVM'de buz sporları tanıtıldı

AVM'de buz sporları tanıtıldı

AVM'de buz sporları tanıtıldı

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