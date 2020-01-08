AVM'DE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ: 3 YARALI

08.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:39

Elif YAVUZ-/ İstanbul DHA - ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 3'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çöken tavandan görüntüler

-AVM önünde bekleyen ambulans

-Detaylar

Kaynak: DHA