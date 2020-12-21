AVM ciro endeksi yüzde 19,1 arttı
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AVM ciro endeksi yüzde 19,1 arttı

21.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:46
AVM ciro endeksi yüzde 19,1 arttı

Ekim ayında AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı.

Ekim ayında AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artışla 349 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Ekim ayında İstanbul'da 1661 TL, Anadolu'da 1111 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aynı ayda 1331 TL olarak gerçekleşti.

Ekim'de, bir önceki aya göre AVM'lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi yüzde 29,2, yiyecek-içecek kategorisi yüzde 17,0, hipermarket kategorisi yüzde 16,4, diğer kategorisi yüzde 10,5 artış gösterdi. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde ise yüzde 2,9 artış görüldü.

Söz konusu ayda ziyaret sayısı endeksi bir önceki aya göre yüzde 16,4 oranında arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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