AVM ciro endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 arttı

05.11.2019 14:02

AVM Perakende Ciro Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Artış oranı üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,5'e ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin eylül ayı ve üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.

Enflasyondan arındırılmamış olarak açıklanan verilere göre, ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 294 puana ulaştı. Üçüncü çeyrekteki artış oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar eylülde İstanbul'da bin 348 TL, Anadolu'da 971 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 122 TL olarak kaydedildi.



Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciroda ise önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 8,6 artış yaşandı. Bu çeyrekte AVM'lerde metrekare verimliliği bin 207 TL olarak gerçekleşti.



Metrekare verimliliğinde artış lideri ayakkabı kategorisi

Eylülde, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabıda yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 arttı.

Metrekare verimliliği teknoloji kategorisinde yüzde 11, hipermarkette yüzde 7,3 ve giyimde yüzde 7,2 yükselirken, diğer kategorisinde yüzde 4,5, yiyecek-içecekte yüzde 6,5 azaldı.



Eylülde ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,2 daralma yaşanırken, üçüncü çeyrekte düşüş yüzde 4,7'de kaldı.

"Üçüncü çeyrekteki artış sektörümüz için olumlu"

Verilere ilişkin açıklamada AYD tarafından yapılan değerlendirmede, son iki ayda olduğu gibi eylülde de enflasyon oranının altında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte yüzde 8,5'li bir büyümenin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan, kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken, metrekare verimliliğinde ağustosta göre bir miktar düşüş yaşanması, tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor."

Kaynak: AA