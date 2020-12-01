AVM çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır?
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AVM çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır?

01.12.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:00
AVM çalışma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır?

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alışveriş merkezilerinde de kısıtlamaların uygulanacağını belirtmişti. Ülkemizde artan vakalar sonrası tedbirler alınmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "AVM'ler kapanacak mı?" sorusu da böylece yanıt buldu.

Ülkemizde koronavirüs salgınından dolayı 30 Kasım tarihi itibariyle yeni kısıtlamalar açıklandı. Bunun üzerine merak edilen başlıklar arasında AVM'ler kapatıldı mı? AVM HES kodu nasıl alınır? AVM'ler kapanacak mı?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

16 Kasım'da alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabiliyorlardır. 30 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı'nda ise müşteri sayısında sınırlandırma fikrinin hayata geçirilmesi planlandı.

AVM'LER KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "AVM'ler kapatılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir." ifadelerine yer verdi.

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