AVM basan saldırganı ikna eden kadın emniyet müdürü o anları anlattı
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Bornova, Güncel

AVM basan saldırganı ikna eden kadın emniyet müdürü o anları anlattı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) ikna ederek silahını bıraktırıp dışarı çıkmasını sağlayan Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum.

13.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:02
AVM basan saldırganı ikna eden kadın emniyet müdürü o anları anlattı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) ikna ederek silahını bıraktırıp dışarı çıkmasını sağlayan Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözdük" dedi. Öte yandan A.Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsine alınmasına karar verildi.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında, 4174 Sokak'taki bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., ailesinin alacak verecek sorunları sebebiyle bunalıma girip, elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinin kapısından içeriye girip, bağırmaya başladı. A.Ö., sonrasında tavan kısmındaki camlara ateş etti. Silah sesleriyle vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bazı vatandaşlar acil çıkış kapılarından çıkarken, bazılarını polis tahliye etti. Bir süre sonra alışveriş merkezi tamamen tahliye edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. A.Ö.'nün elindeki silahı bırakması ve dışarı çıkması için devreye Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal girdi. A.Ö. ile konuşan Türkal, şahsı silahını bırakıp dışarı çıkmaya ikna etmeyi başardı. Teslim olan A.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası alışveriş merkezi tekrar açıldı. 'BU BİR EKİP ÇALIŞMASI'A.Ö.'yü kısa sürede ikna ederek herhangi bir can kaybı veya yaralama olmadan durumu çözen Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, o anları anlattı. 33 yıldır polis olarak görev yapan ve bir çocuk annesi olan Türkal, saldırıyı gerçekleştiren A.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu fark ettikten sonra konuşmaya karar verdiğini söyledi. Türkal, "Sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde silah kullanıldığına dair bir anons aldık. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bir alan olduğu için ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Olayın ciddiyetine binaen ben de yardımcılarımla birlikte olay yerine geçtim. Gittiğimizde anonsun doğru olduğunu gördük ve birkaç el de ateş ettiği bilgisi vardı. Şahsı gözlemlediğimde yaşının küçük olduğunu gördüm. Bizler için vatandaşın can ve mal güvenliği her zaman en önemli unsurdur. Bu olayda da ne ona ne de oradaki vatandaşlara zarar gelmeden olayı çözmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu tarz durumlarda krizi doğru yönetmek önemlidir. Bir polis olmamın yanı sıra bir anne olduğum için onunla konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve ikna ettim. Ekiplerimiz de zaten hem içeride hem de dışarıda çok güzel tedbirler almıştı. Doğru ve yerinde bir ekip çalışmasıyla her şey daha kolay oldu. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözmüş olduk. Tüm ekiplerimiz birbirilerimizle koordineli çalışıp hızlı bir şekilde olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.'İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIM'A.Ö.'ye ile konuşması hakkında da bilgi veren Türkal, "Bizim için olmasa da kendisi için geçerli bir sebebi vardır' diyerek onunla konuştum. Kendisini dinleyebileceğimizi ve yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söyledim. Vatandaşların yanı sıra kendi can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu anlattım. Sağduyulu hareket etmesini ve sorunu konuşarak çözebileceğimizi ilettim. Konuşmalardan sonra kendisi de ikna oldu. 33 yıldır meslekteyim ve polisi her zaman kadın veya erkek mesleği olarak değil, salt polislik olarak gördüm. Her şeyden evvel bu mesleği sevmek lazım. Polislik çok fedakarlık, çok sabır ve çok özveri ister. O yüzden bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu noktada kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ben de ilk günkü heyecanla mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz güzel bir ekibiz ve başarı da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİÇEKLERİTürkal'ın en büyük hobilerinin başında ise çiçekleri geliyor. Hem odasında hem de evinde birçok çiçek bulunan Türkal, çiçeklerine kendi elleriyle bakıyor. Çiçeklerin, hayatında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Türkal, "İyi bir polis olmanın yolu tüm canlıları sevmekten geçer" dedi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö.'nün ev hapsine alınmasına karar verildi.


Kaynak: DHA

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