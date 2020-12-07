Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı
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Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı

07.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:08

- Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran tilki, bu sefer girdiği odunlukta vatandaşlar tarafından yakalandı.

- Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran tilki, bu sefer girdiği odunlukta vatandaşlar tarafından yakalandı.

İran sınırında bulunan ilçenin Alan köyünün korkulu rüyası haline gelen tilki, köyde bulunan 30 tavuğu telef etti. Köy sakini Hurşit Akbaş, yaşanan durumdan bezdiklerini belirterek, tilki için nöbet tutmaya başladı. Dün akşam geç saatlerde tekrar köye gelerek odunluğa giren tilki, Akbaş ve yakınları tarafından kıstırıldı. Odunluğun camından dışarıyı bir süre korku dolu bakışlarla izleyen tilki, daha sonra Akbaş tarafından kapı açılarak serbest bırakıldı.

Odunlukta kıstırdıkları tilkiyi tekrar serbest bıraktıklarını ifade eden Akbaş, zorlu doğa şartları nedeniyle kümese dadanan tilki için artık evlerinin uzağına yiyecek bırakacaklarını belirtti.

Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı
Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı
Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı
Avlanmaya gelen tilki bu sefer avlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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