VAN (İHA) - Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koruması altına alınan yaban keçileri, Van'ın Gürpınar ilçesi Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerinin sürüler halinde dolaştığı görüntülerini paylaşan DKMP, jandarma ekipleri ile birlikte bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.