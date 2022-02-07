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Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı.

VAN (İHA) - Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koruması altına alınan yaban keçileri, Van'ın Gürpınar ilçesi Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerinin sürüler halinde dolaştığı görüntülerini paylaşan DKMP, jandarma ekipleri ile birlikte bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.

Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

Avlanması yasaklanan yaban keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - 3. Sayfa

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Haber

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