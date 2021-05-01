Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı
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Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak atılan bırakılan ağları topladı.

BARTIN'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak atılan bırakılan ağları topladı. Ağlara takılan ve avlanması 2 ay yasak kalkan balıkları ise denize bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan ile 15 Haziran arasında avlanması yasak olan kalkanın kaçak avcılığına yönelik denetim yaptı. Büyükkızılkum ile Güzelcehisar sahili arasındaki bölgede tekne ile denetim yapan ekipler, kalkan avı için denize atılan 70 ağı topladı. Bu ağlara takılan 150 kilo ağırlığındaki 50 kalkan balığı ise denize bırakıldı.  

 


Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı
Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı
Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı
Avlanması yasak kalkan balıkları, denize bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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