Avlanmak İçin Gitti, Göğsünden Vurulmuş Olarak Bulundu

Kırşehir'in Mucur İlçesinde misafirliğe gittiği evden avlanmak için ayrılan Ali Sapmaz bir gün sonra göğsünden vurulmuş olarak bulundu.



Alınan bilgiye göre Mucur İlçesine misafirliğe giden Ali Sapmaz, yayına av tüfeğini alarak avlanmak için çıktı. Ali Sapmaz'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve UMKE ekipleri ile Mucur İlçesi Dalakçı köyü sakinlerinin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Drone'nın da kullanıldığı arama çalışmalarında Ali Sapmaz'ın cesedi kaybolduktan 24 saat sonra bulundu.



Yapılan incelemelerde Ali Sapmaz'ın göğsünden vurulduğu belirlendi. Sapmaz'ın cesedi ön otopsi için Ahi Evran üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi. - KIRŞEHİR