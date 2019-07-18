Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor

Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor

Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk balinasıyla beraber açıldı. Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor

Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor

Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk avıyla açıldı.

Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et