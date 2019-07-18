Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor
Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk balinasıyla beraber açıldı. Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor
Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk avıyla açıldı.
Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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17:52 Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor