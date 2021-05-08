Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi
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Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi

Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Gölü'nün sodalı soyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara göçü sırasında şu ana kadar kaçak avcılar tarafından avlanan 2 bin 500 balık ele geçirildi.

Van Gölü'nün sodalı soyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara göçü sırasında şu ana kadar kaçak avcılar tarafından avlanan 2 bin 500 balık ele geçirildi.

Van Gölü'nde avlanması yasak olan inci kefali için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalarda Edremit, Erciş jandarma asayiş bot komutanlıkları, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Alparslan Karakol Komutanlığı, Muradiye, Edremit, Erciş merkez jandarma karakol komutanlıkları ve Erciş, Muradiye ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz denetim yapılıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor.

Bu kapsamda ekiplere sağlanan imkanlar çerçevesinde yasak süresince 2 bin kilogram ölü, 500 kilogram canlı olmak üzere toplam 2 bin 500 inci kefali balığı ele geçirildi. Ayrıca toplam uzunlukları 2 bin 750 metre olan 36 adet manyat, uzatma, serpme tipi ağ ve diğer av malzemelerine el konuldu.

Kaçak avcılara 15 bin TL idari para cezası uygulandı

Şu ana kadar el konulan ölü balıklar imha edilirken, canlı balıklar ise tekrar suya bırakıldı. El konulan istihsal vasıtaları da kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Öte yandan, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna muhalefetten 8 kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulandı. - VAN

Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi
Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi
Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi
Avlanma yasağında 2 bin 500 inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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