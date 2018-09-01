Avlanma yasağı kalktı, balıkçılar sahil güvenlik ekiplerinin sıkı denetimine alındı

Sahil Güvenlik ekipleri balıkçılara göz açtırmıyor

Ekipler, tek tek balık ağlarını ölçüyor, tekne evrakları inceleniyor

DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesinde avlanma yasağının kaldırılmasıyla denize açılan balıkçılar sahil güvenlik ekiplerince sıkı denetime alındı.

Batı Karadeniz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçakoca açıklarında avlanan ve bölgeye İstanbul ve Doğu Karadeniz bölgesinden gelen büyük ve küçük teknelerin ağlarındaki ebatlar ve teknenin bütün resmi evrakları inceleniyor. Sahil Güvenlik ekipleri şüpheli gördükleri tekneye yanaşarak özellikle balıkçı ağlarındaki gözenekleri kumpasla ölçerek incelemeye aldı. Ekipler, ayrıca teknenin evraklarını inceleyerek eksik gördükleri evraklar konusunda tekne sahiplerini cezai işleme tabi tuttu.

Sahil Güvenlik ekipleri bu uygulamanın süreceğini belirttiler.