Avlanma yasağı getirilen hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi

ÇANAKKALE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 10 gün süreyle avlanması yasaklanan hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hamsinin yasal avlanılabilir boy uzunluğunun altında avlanma oranının artması üzerine, 10 gün süreyle Karadeniz'de hamsi avını yasakladı. Av yasağının gelmesiyle tezgahlarda hamsinin fiyatı da artışa geçti. Çanakkale Balık Hali'nde yasaktan önce kilosu 20 liraya kadar düşen hamsi bugün 40 liradan satıldı.Çanakkale Balık Hali esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Karadeniz kıyı şeridinde küçük hamsinin avlanmasını engellemek açısından 10 gün süreyle hamsinin avlanmasını durdurdular. Hamsinin en çok çıktığı yer Karadeniz. Ancak 10 günlük yasak nedeniyle hamsi avı azaldığından fiyatı yükseldi. 20- 25 liraya sattığımız hamsinin fiyatı 40- 45 liralara yükselmiş oldu. Hamsini kalitesine göre değişiyor. Güzel kaliteli bir hamsinin kilosu 40 lira civarında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN