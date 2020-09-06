Avlanan balıklar tahta kasadaysa dikkat edin
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Avlanan balıklar tahta kasadaysa dikkat edin

İZMİR'de, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun açılması üzerine tezgahlardaki balıklar da bollaştı.

Avlanan balıklar tahta kasadaysa dikkat edin
06.09.2020 08:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 08:07

İZMİR'de, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun açılması üzerine tezgahlardaki balıklar da bollaştı. Tahta kasaların içine balık koyulmaması gerektiğini kaydeden İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, "2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Balıkların ya paslanmaz çelikten yapılmış ürünlere ya da plastikten yapılmış kaplara koyulması gerekiyor. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor" dedi.

Balıkçıların sabırsızlıkla beklediği av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. Balıklar tezgahlardaki yerini alırken, sağlık açısından risk oluşturacak birçok konu gündeme geldi. Satış yapılırken balıkların tahta kasalara konulması, tahtanın ıslak kalarak mikrop oluşumuna sebebiyet vermesi nedeniyle uzmanlar tarafından eksi not aldı. Balıkların uygun hijyenin sağlandığı ortamlarda muhakkak içme suyu kalitesindeki suyla ıslatılarak tezgahta tutulması gerekiyor.

'TAHTA ISLANDIĞI İÇİN MİKROORGANİZMALARIN GELİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR'İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Toprak, satın alınan taze balıkların en kısa sürede buzdolabına koyulması gerektiğini belirterek, "Yaz aylarında balık tüketirken dikkat edilmeli. Özellikle hamsi, sardalye gibi küçük balıklarda hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan 'histamin' nedeniyle, tüketildiğinde zehirlenmeler görülebilir. O nedenle balıkları fazla sıcak havayla temas ettirmeden, hızlı bir şekilde eve götürüp dolaba koymak gerekiyor. 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sergi veya taşıma amaçlı olarak tahta kasaların kullanımı yasak. Fakat ne yazık ki, açılışlarda bile bunların kullanımı görüyoruz. Balıkların ya paslanmaz çelikten yapılmış ürünlere ya da plastikten yapılmış kaplara koyulması gerekiyor. Tahta ıslanıyor ve mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor" diye konuştu.'BALIĞIN TEMİZLİĞİNDE AHŞAP ASLA KULLANILMAMALI'Balığın hayvansal protein açısından oldukça önemli bir gıda olduğunu aktaran Toprak, "Kullanılan su mutlaka içme suyu kalitesinde olmalı. Çalışan personelin hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Balıklar temizlenirken kullanılan bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Ahşap ürünler asla kullanılmamalı, olası bir bulaşıya sebep olabilirler" dedi.

Kaynak: DHA

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