AvivaSA-Türk Kızılay iş birliği AvivaSA, yaşlanma ve yaşlılık konularında farkındalık oluşturmayı amaçladığı "Her Yaşta" adlı kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi kapsamında, Türk Kızılay'ın başlattığı 65 yaş ve üstü insanlara gıda yardımı uygulamasına destek oldu.

AvivaSA, yaşlanma ve yaşlılık konularında farkındalık oluşturmayı amaçladığı "Her Yaşta" adlı kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi kapsamında, Türk Kızılay'ın başlattığı 65 yaş ve üstü insanlara gıda yardımı uygulamasına destek oldu.

AvivaSa'dan yapılan açıklamada, global hissedarları Aviva plc.'nin 150 yıllık tarihi olan İngiltere Kızılhaç'ı ile iş birliği ve Kovid-19 kapsamında yapılan 10 milyon sterlin değerindeki bağış anımsatılarak, bunun kurumsal uyumun etkili bir örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AvivaSA Üst Yöneticisi (CEO) Fırat Kuruca, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecine adım attığımız şu günlerde tüm insanlık olarak çok daha sağlıklı günlere kavuşmamız en önemli temennimdir. AvivaSA olarak geçen sene başlattığımız 'Her Yaşta' kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle yaşlılık ve yaşlanma algılarını tespit etmiş; toplum genelinde bir farkındalık geliştirmeyi amaçlamıştık. Şu anda tüm dünya olarak yaşadığımız koronavirüs tehlikesine öncelikli şekilde maruz kalanlar 65 yaş üstü insanlardır ve onlara destek olmak bizim için çok önemli. Bu misyon doğrultusunda pandemi sürecinin en başından beri, www.heryasta.org sitemizde ve sosyal medya hesaplarında yoğun iletişim yaparak yaşlılara nasıl destek olacağımız konusunda faydalı bilgiler ve maruz kaldıkları yaş ayrımcılığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen içerikler paylaştık."

Türk Kızılay iş birliğinde hayata geçen proje ile ilgili bilgiler veren Kuruca, "Türk Kızılay'ın, 65 yaş üstü insanlara gıda paketi bağışı yaptığı Korona Dayanışma Projesi'ne destek oluyoruz. Toplamda 3 bini aşkın kişiye ulaşacak olan gıda paketi desteği ile 65 yaş üstü insanların yaklaşık bir aylık gıda ihtiyaçları karşılanacaktır. Süreç içinde farklı proje ve destek kampanyalarıyla bu zorlu günlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA