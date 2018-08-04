Avivasa Liderliği Bırakmıyor

AVİVASA, BES'TEKİ LİDERLİĞİNİ OTOMATİK KATILIMA DA TAŞIDI…

Firma, BES fon büyüklüğündeki sektör liderliğini, yüzde 19,5 pazar payıyla, 2015 yılından beri aralıksız sürdürüyor. Otomatik Katılımda ise, 2018 ilk yarıyılı sonu itibariyle, kamu hariç özel sektör kapsamında, katılımcı sayısında sektör liderliğine ulaştı.

Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA Emeklilik ve Hayat,2018 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 17,2 büyüme gösteren firma; EGM'nin 30 Haziran 2018 tarihli verilerine göre 15,8 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,5 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.

AvivaSA'nın katılımcı sayısı ise, 870 bin kişiye ulaştı. Firmanın, ilk yarıyıl bireysel emeklilik net katkı payı 727 milyon TL olarak gerçekleşti.

Otomatik Katılım uygulamasında ise, EGM'nin 30 Haziran 2018 tarihli verilerine göre oldukça iyi bir yarıyıl geçiren AvivaSA, 286 milyon TL fon büyüklüğü ve 469 bin katılımcı sayısına ulaştı.

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan firmanın, Haziran 2018 sonu itibarıyla; hayat ve ferdi kaza prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüme ile 238 milyon TL'ye ulaştı.

BES'TEKİ BAŞARI, OTOMATİK KATILIMDA DA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, böylesine zorlu bir sektörde 2015 yılından bu yana sektör lideri olmanın, sürdürülebilir büyüme yolculuğunda emin adımlarla ilerlemelerinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek; "Otomatik Katılımda ise, 2018 ilk yarıyılı sonu itibarıyla, kamu hariç özel sektör kapsamında, katılımcı sayısında sektör liderliğine ulaştık. Temmuz başında, on binlerce sayıda, 10-49 arası çalışanı olan şirketin dahil olacağı 5. faz başladı ve 2019 yılında ise, son fazda, 5-9 çalışanı olan, çok daha fazla sayıda işletme sisteme dahil olacak. Kısacası buradaki işletme sayısı büyüklükleri, bu işletmelere fiziki olarak ulaşmayı pek mümkün kılmıyor ve tam bu noktada dijitalleşmenin önemi devreye giriyor. AvivaSA olarak biz bu alandaki rekabete hazırız. " dedi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ "MÜŞTERİ ODAKLILIK" VE "DİJİTALLEŞME" ŞEKİLLENDİRECEK

AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, sözlerinin devamında, "müşteri odaklı dijitalleşmenin" öneminin altını çizerek şunları söyledi: "Tıpta ve teknolojideki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzuyor, yaşam kalitesi artıyor. Şu an Türkiye'de ortalama ömür 78 yıldır. İnsan ömrü uzadıkça ve yaşlandıkça sigorta ve emeklilik ürünlerinin gerekliliği daha da ortaya çıkıyor. 18 yaşından 90 yaşına kadar her insana dokunabileceğimiz ürünlerimiz var. Hiç bir ürün ya da hizmet bu kadar uzun soluklu değil. Tam bu noktada, "müşteri odaklılık" kavramı çok daha önem kazanıyor. Sektörümüzün geleceğini, müşteri odaklı bakış açısı ve dijitalleşme belirleyecek. Biz de bu çerçevede, AvivaSA olarak sunduğumuz dijital çözümlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. "Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri sunmak, ihtiyaç duydukları anda ve tercih ettikleri kanallardan müşterilerimizin yanında olabilmek için dijital dönüşüme ve teknolojiye yatırımlarımız devam edecek." dedi.

2018 VE SONRASINDA DA LİDERLİĞE DEVAM

AvivaSA'nın bu yılki hedeflerine de değinen Kuruca, sözlerine şöyle tamamladı: "BES fon büyüklüğündeki liderliğimizi bu yıl da sürdürmeyi hedefliyoruz. Otomatik Katılımda da şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Hayat sigortaları tarafında ise, bütün koruma branşlarında pazar payımızı artırma hedefimiz var. Özellikle hayat ürünlerinde, yenilikçi ve farklı yaklaşımımız ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerle, serbest hayat ürünleri pazarında ciddi anlamda pazar payı kazanmayı hedefliyoruz."