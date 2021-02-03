AVIS iki şampiyonaya isim sponsoru oldu
AVIS, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan iki ulusal şampiyonanın isim sponsoru oldu.
AVIS, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan iki ulusal şampiyonanın isim sponsoru oldu.
6 yarıştan oluşan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, Haziran Kasım ayları arasında İzmir Ülkü Park ve Kocaeli Körfez Yarış Pistlerinde koşulurken, AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Mayıs ayında İzmir'de başlayarak Eylül ayında Manisa'da sona erecek ve 7 yarıştan oluşacak.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son 3 yıldır başta Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olmak üzere otomobil sporlarına destek veren AVIS markasının iki şampiyonanın isim sponsoru olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Federasyonumuzun başarılı çalışmaları neticesinde, AVIS gibi bir markanın otomobil sporlarına olan desteğinin artarak devam etmesiyle şampiyonalarımıza büyük değer katacağına inanıyoruz." dedi.
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası
05-06 HaziranÜlkü Park/ İzmir
10-11 TemmuzÜlkü Park/ İzmir
14-15 AğustosKörfez Pisti/ Kocaeli
02-03 EkimÜlkü Park/ İzmir
13-14 KasımKörfez Pisti/ Kocaeli
27-28 KasımKörfez Pisti/ Kocaeli
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
01-02 MayısİMOK/ İzmir
22-23 MayısANOK/ Ankara
12-13 HaziranİSOK/ İstanbul
17-18 TemmuzKOSDER/ Kocaeli
31-01 AğustosBOSSEK/ Bursa
21-22 AğustosESOK/ Afyonkarahisar
18-19 EylülEOSK/ Manisa
Kaynak: Carmedya.com