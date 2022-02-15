Avis Filo sektördeki liderliğini sürdürüyor

Müşteri memnuniyeti alanında art arda ödüller alan Avis Filo, 35 bin araçlık filosuyla 2022'ye de operasyonel araç kiralama sektörünün lideri konumunda başladı.

Araç kiralama markası Avis Filo açıklamasına göre, şirket, sektördeki liderliğini sürdürüyor. Otokoç Otomotiv çatısı altında 42 yıldır hizmet veren Avis Filo, müşteri deneyimi ve hizmet mükemmeliyetine yönelik adımlarıyla pazardaki liderliğini pekiştirirken, operasyonel araç kiralama sektöründe öne çıkıyor.

Avis Filo, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı ve yeni araç yatırımı ile ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. 100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, halihazırda 35 bin araçlık filosuyla sektörünün en büyük operasyonel araç kiralama markası konumunda. Hizmet mükemmeliyetine yönelik kurum vizyonuyla hareket eden Avis Filo, ticari araç kiralamada da üstün hizmet kalitesini ve başarısını müşterileriyle buluşturuyor.

Sektörde ve müşteride oluşan talepleri karşılama noktasında her zaman yetkin olan Avis Filo geçen yıl yaklaşık 800 ticari araç kiralama gerçekleştirdi. Operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına sunduğu düzenli bakım ve pek çok noktada geniş hizmet yelpazesiyle çözüm sağlayan Avis Filo müşteri memnuniyetinde öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, 2021 yılına yönelik B2B Excellence Awards kapsamında "B2B Memnuniyette Mükemmellik Kategorisi"nde öne çıkan Avis Filo, " Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortaklarını" belirlemeye yönelik olarak 2 bin 927 işletmeyle görüşülerek 19 farklı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede aynı zamanda bu sene Büyük Ödül'ün de sahibi oldu. Avis Filo, 2020 yılında da B2B Excellence Awards kapsamında "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" ödülünü kazanmıştı.