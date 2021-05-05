Avis Filo müşterileri TÜVTÜRK'te sadece plaka belirterek araç muayenesi yaptırıyor
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Avis Filo müşterileri TÜVTÜRK'te sadece plaka belirterek araç muayenesi yaptırıyor

Avis Filo müşterileri TÜVTÜRK'te sadece plaka belirterek araç muayenesi yaptırıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Avis Filo'nun tüm araçları için geçerli olan uygulama kapsamında, kullanıcıların randevu alarak araçlarını TÜVTÜRK'e muayeneye götürmeleri ve plakalarını belirtmeleri yeterli oluyor.

Avis Filo'nun tüm araçları için geçerli olan uygulama kapsamında, kullanıcıların randevu alarak araçlarını TÜVTÜRK'e muayeneye götürmeleri ve plakalarını belirtmeleri yeterli oluyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de filo kiralama sektörünün önemli markalarından Avis Filo, müşteri deneyimini ve memnuniyetini ileri taşımaya yönelik bir uygulamayı hayata geçirdi. Avis Filo ve TÜVTÜRK iş birliğiyle Avis Filo müşterilerinin kullanımına sunulan uygulamayla araç muayene süreci müşteriler için daha pratik hale geliyor.

Avis Filo'nun tüm araçları için geçerli olan uygulama kapsamında, kullanıcıların randevu alarak araçlarını muayeneye götürmeleri ve plakalarını belirtmeleri yeterli oluyor. Kullanıcıların hiçbir aşamada ödeme yapmadıkları uygulamada, ödeme-geri ödeme süreci bulunmadığı için takibi ile ilgili zaman kaybı da ortadan kalkmış oluyor.

TÜVTÜRK'ün Türkiye çapındaki 210 araç muayene noktasının tamamında geçerli olan uygulama kapsamında, kullanıcıların makbuz, pul gibi belgeleri fiziksel olarak kargolamaları da gerekmiyor, tüm paylaşımlar dijital olarak gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren ve geçen yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Avis Filo, sektöründe fark oluşturuyor. Müşteri deneyimi ve hizmet mükemmeliyetine yönelik adımlarıyla pazardaki konumunu pekiştiren Avis Filo, 2020 yılında B2B Excellence Awards kapsamında "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" ödülünü kazandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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