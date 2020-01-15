Avis'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödül

15.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:28

Avis, "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde ödüllendirildi.

Şirket açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği iş birliği çerçevesinde 3 yıldır yürütmekte olduğu "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ile "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Avis ayrıca, "Tüm Annelerle Aynı Dili Konuşuyoruz" etkinliği ile de jüri özel ödülünün sahibi oldu. Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde düzenlenen törende ödülü, Avis adına Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak aldı.

Avis'in "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde ödül kazanan "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi; araç kiralama noktalarında işitme engelli bireylerin iletişim yoksunluğu nedeniyle yaşadığı problemleri asgari seviyeye çekmeyi, alınan ve verilen hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Proje, Türk İşaret Dili ilk Yardım El Kitabı'nın hazırlanmasını, kurum içinde gerçekleşen işaret dili eğitimlerini, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Görüntülü Destek Merkezi'nin yönettiği ve herhangi bir sorunla karşılaşan işitme engelli bireyin merkeze bağlanması ile kendi dilinde hizmet alabileceği bir ortamı içeriyor. Hazırlanan el kitabı, dünya genelinde sektörde bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Avis'in jüri özel ödülünü alan "Tüm Annelerimizle Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ise "12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü" ve "Anneler Günü" çerçevesinde işitme engelli anneler için iki günü kapsıyor.

Avis, 11 Mayıs günü işitme engelli anneleri "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu"na, 12 Mayıs günü ise Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçına götürdü. Maç seremonisinde futbolcular, "Aynı Dili Konuşuyoruz" pankartı ile sahaya çıktı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturmak ve iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla 2009'dan beri her yıl düzenleniyor.

Kaynak: AA