AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Kayseri'de gerçekleştirilecek

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Melikgazi Belediyesi katkılarıyla Kayseri'de gerçekleştirilecek.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Melikgazi Belediyesi katkılarıyla Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı, 29 Ağustos Pazar günü Hulusi Akar Bulvarı'nda belirlenen 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden yapılacak.

Yarışta, 4 ayrı kategoride 23 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 28 Ağustos Cumartesi günü 09.15-10.15 saatleri arasında Melikgazi Belediyesi önünde düzenlenecek teknik kontrolün ardından 12.30'daki seremoni ile başlayacak. 29 Ağustos Pazar günü ise 10.00-11.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışlarının ardından, saat 12.00'de ilk çıkışın startı verilecek.

Organizasyon 3 çıkışın tamamlanmasının ardından, saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak