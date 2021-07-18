AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da başladı
Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı.
Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen yarışlar, Kumla Jandarma Karakolu-Şahintepe arasındaki 7 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuluyor.
Gemlik Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarışlarda Kategori 1 ve 2'de 6'şar, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te 8 olmak üzere 34 sporcu mücadele ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut