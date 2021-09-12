AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
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AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce (KOSDER) Kartepe ilçesinde düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce (KOSDER) Kartepe ilçesinde düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin katkılarıyla Derbent Mahallesi Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışta, 4 kategoride 17 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın birinci kategorisinde Taner Oruç birinci, Orçun Kuşçu ikinci, Evren Girgin üçüncü oldu.

İkinci kategoride birinciliği Sevcan Sağıroğlu, ikinciliği Hakan Yuva, üçüncülüğü Burak Başlık elde etti.

Üçüncü kategoride Bahadır Sevinç birinci olurken, Nizamettin Kaynak ikinci, Refik Bozkurt üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü kategoride ise Emin Cem Yalın birinci, Sinan Soylu ikinci, Buğra Can Kılıç üçüncülüğü kazandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın, dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri
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Haber: AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
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