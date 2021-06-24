AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı "İzmir Salados Tırmanma Yarışı", 26-27 Haziran tarihlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı "İzmir Salados Tırmanma Yarışı", 26-27 Haziran tarihlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İzmir Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyonda ulusal klasmanda 21, mahalli klasmanda da 10 olmak üzere toplam 31 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Kemalpaşa Meydanı'nda Kültür Merkezi önünden seremoni ile başlayacak.

Şampiyona, Sütçüler Köyü ile Beşpınar Köyü arasındaki 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 27 Haziran Pazar günü 3 çıkış olarak koşulacak. Otomobillerin motor hacimleri ve tadilatlarına göre 4 ayrı kategoride sınıflandırılacağı yarışta, saat 10.00'da başlayacak antrenman çıkışlarının ardından saat 13.30'da ilk çıkışın startı verilecek.

Sezonun ilk tırmanma yarışı saat 18.40'ta yarışma parkurunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:25:11. #1.15#

title