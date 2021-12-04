AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası son ayak yarışları Kocaeli'de başladı - Haberler Spor
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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası son ayak yarışları Kocaeli'de başladı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası son ayak yarışları Kocaeli'de başladı

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 6. ve son ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 6. ve son ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.

İdari ve teknik kontrollerin yapılmasıyla başlayan organizasyon, antrenmanlarla devam etti.

Sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" 20 turluk ilk yarışları koşuldu.

Son ayakta yarın koşulacak ikinci yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri

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