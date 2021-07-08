AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, İzmir Ülkü Park Pisti'nde iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışlarda, Süper Grup'ta 27 ve Maxi Grup'ta da 11 olmak üzere toplam 38 otomobil piste çıkacak.

Tecrübeli pist pilotu Ömer Erdem uzun bir aradan sonra Fiat Egea ile pistlere dönerken, aynı zamanda oğlu Pars Erdem ile rakip olarak mücadele edecek. Benzer bir şekilde kariyerinde 8 pist şampiyonluğu bulunan ev sahibi pilot Ümit Ülkü de oğlu Muhammed Ali Ülkü ile rakip olarak Maxi Grup'ta ter dökecek.

Organizasyon, 10 Temmuz Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla start alacak. Saat 15.00-15.45 arasındaki sıralama turlarından sonra, 18.05'te Süper Grup ilk yarışı, 18.40'ta da Maxi Grup ilk yarışı koşulacak. 11 Temmuz Pazar günü ise saat 14.05'te Süper Grup ikinci yarışı, 14.40'ta da Maxi Grup ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:12:38. #1.14#

title