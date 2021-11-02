AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6 Kasım'da idari ve teknik kontrollerle başlayıp, ardından antrenmanlarla devam edecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" ilk yarışları koşulacak.

İkinci gün ise"Maxi Grup" ve "Super Grup" ikinci yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon son bulacak.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları da 6-7 Kasım'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

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