AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6 Kasım'da idari ve teknik kontrollerle başlayıp, ardından antrenmanlarla devam edecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" ilk yarışları koşulacak.

İkinci gün ise"Maxi Grup" ve "Super Grup" ikinci yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon son bulacak.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları da 6-7 Kasım'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri
Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

 Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title