AVİM Başkanı: 'Ermeni Tasarısı Kararı Türk Düşmanlığı Kokuyor'
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi'nin Salı günü Türkiye'yle ilgili kabul ettiği tasarıları VOA Türkçe'ye değerlendirdi.
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi'nin Salı günü Türkiye'yle ilgili kabul ettiği tasarıları VOA Türkçe'ye değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Kılıç, Ermeni tasarısının "Türk düşmanlığı koktuğunu" belirtti ve "ilişkileri uzun süre gölgeleyecek" dedi