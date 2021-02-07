Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
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Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira

07.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:24
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira

KARADENİZ'de yasağın sona ermesiyle avlanan hamsi Trabzon'da, tezgahlardaki yerini aldı.

KARADENİZ'de yasağın sona ermesiyle avlanan hamsi Trabzon'da, tezgahlardaki yerini aldı. Avlanan hamsiler kilosu 25 liradan satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmesi üzerine yasaklanan hamsi avı gece yarısı ek tedbirlerle yeniden başladı. Balıkçılar, 1 aylık bekleyişin ardından, 'vira bismillah' diyerek ağlarını yeniden hamsi için Karadeniz'in bereketli sularına bıraktı. Karadeniz'de görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler, kıyıda belirlenen noktalardan karaya çıkarıldı. Yasağın sona ermesiyle avlanan hamsiler, Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet veren balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı.

'25 LİRADAN SATIYORUZ'Balıkçı Samet Özbayrak, "Av yasağı dün geceden itibaren bitti. Bugün tezgaha yeni hamsi geldi. 300 liradan kasasını aldık hamsinin, kilosunu da 25 liradan satıyoruz. İlk gün olduğu için aslında pahalı biraz hamsi. İlerleyen günlerde hamsi daha da bollanacaktır ve fiyat düşecektir. Hamsiye hasrettik. Beklediğimiz irilikte değil hamsi ama yasal boy sınırının üzerinde" diye konuştu.'TEZGAHIN SULTANI GERİ DÖNDÜ'Balık satışı yapan İbrahim Örseloğlu ise, "Bugün çok şükür yeni hamsi geldi tezgaha. Yasak öncesinden çok daha iri hamsi. Kilosu 25 lira. Ama hem irilendi, hem de kar suyu değdiği için lezzetlendi. Hamsi tuzlamak isteyenler için çok iyi fırsat. Balıkçının gözü aydın. Tezgahın sultanı geri döndü" dedi.

Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira
Avı yeniden başlayan hamsi tezgahta 25 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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