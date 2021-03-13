Avı yasak karacayı avlayınca suçüstü yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 3 şahıs karacayı avladıktan sonra sırtlarında taşırken doğa koruma ekiplerime yakalandı. Karacayı bırakıp kaçan, jandarma ekipleri tarafından da kıskıvrak yakalanan şahıslara 14 bin 284 TL para cezası uygulandı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Samandere bölgesinde yaptıkları denetimde, 1 adet erkek karacayı avlayan 3 kişiyi tespit etti. Şahısların avlanması yasak olan karacayı sırtlarında taşıdıkları görülerek suçüstü yapıldı. Karacayı bırakıp, ormanlık alana kaçan şahıslar jandarmanın takviyesi sonucu yakalandı. Şahısların vurduğu erkek karacaya ve 3 av tüfeğine de el konuldu. Yakalanan şahıslardan 2 kişinin belgeli avcı olduğu diğer kişinin ise belgesiz olduğu tespit edildi. Şahıslara, 'avlanma süresi dışında avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanı avlamak, belgesiz avlanmak, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış takozsuz tüfekle avlanmak ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etmek' suçlarından toplamda 14 bin 284 TL idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı