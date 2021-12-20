Avi Avital ve Omer Klein, CRR'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - "En İyi Enstrümantal Solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanı sahip Avi Avital ve 2018 ECHO ödüllü caz piyanisti Omer Klein, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

New York Times'ın "tutkulu ve karizmatik" olarak nitelendirdiği Avital ve güçlü melodileri ile öne çıkan Omer Klein, 22 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda saat 20.00'da konser verecek.

Türk müziğine hayran olan ikili, klasik müzik ve cazın yanı sıra yerel müzikleri de repertuvarlarında bulunduruyor.

Konserde ikili, caz parçaları ve İsrail şarkılarından oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Avi Avital'in çocukluk kahramanı olarak belirttiği Johann Sebastian Bach'ın Partita No 2, BWV 1004 isimli eserine yaptığı eğlenceli mandolin düzenlemesi de, konserde seslendirilecek eserler arasında yer alıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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