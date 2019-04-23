Avengers'ın 'Son Oyunu'na İlk Tepkiler: Hayranlarına Kafayı Yedirtecek Bir Film
Marvel ve Disnay'in merakla beklenen son filmi 'Avengers Endgame' dünya prömiyerini Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles şehrinde yaptı. Eleştirmenler göz yaşı ve kahkalarla dolu filmin bütün beklentilerin üstünde olduğunu söyledi.
Marvel ve Disney'in merakla beklenen son filmi 'Avengers Endgame' dünya prömiyerini Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles şehrinde yaptı. Filmi izleyen eleştirmenler göz yaşı ve kahkahalarla dolu üç saat geçirdiklerini açıkladı.
İlk gösterimin ardından fikirlerini sosyal medyada paylaşan sinema sektöründen isimler çizgi roman karakterlerinin hikayelerini beyaz perdeye taşıyan Marvel'in 22 filmi arasında 'Avengers Endgame'i en epik ve en duygusal yapım olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com