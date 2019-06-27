Avengers: Endgame'in Blu-ray Versiyonunda Bir Mini Belgesel Olacak

2019 yılının en çok konuşulan sinema filmlerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki Avengers: Endgame. Son 10 yıla damgasını vuran Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi olarak karşımıza çıkan yapım, hem çok konuşuldu hem de ciddi bir başarı elde etti. Hatta yapımcı şirket, bu filme bazı sahneler ekleyeceklerini ve eklenmiş sahnelerle birlikte filmin yeniden vizyona gireceğini söyledi. Ayrıca bu ek sahneleri filmin Blu-ray ve dijital versiyonlarında da izleyebileceğiz. Yapımcı şirket, Avengers: Endgame'in dijital ve Blu-ray versiyonları üzerinde çalışırken, bu versiyonlara yeni bir de mini belgeselin ekleneceği duyuruldu. Bu mini belgeselin adı 'Bro Thor' olacak.

Bu mini belgesel, Thanos'la yüzleşen Thor'un büyük Lebowski dönüşümünü anlatıyor. Üstelik bu mini belgeselin açıklamalarında; "Görünüşü değişti ancak kahramanlığı aynı. Thor'un nasıl yaratıldığını bilmek istiyorsanız, bunu izleyin." yazıyor.

Bu mini belgeseli izlemek isteyen takipçilerimizin 30 Temmuz'a kadar beklemesi gerekiyor. Filmin 30 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan dijital sürümünde bu belgeselle birlikte pek çok ekstra bulunacak. Filmin Blu-ray versiyonu ise 13 Ağustos'ta çıkacak.