Avengers Endgame'i 112 kez sinemada izleyerek dünya rekoru kırdı

Süper kahramanların hikayelerinin anlatıldığı Marvel'in son filmi Avengers Endgame'in bir hayranı, sinemada 110 kereden fazla bu filmi izleyerek dünya rekoru kırdı.

Agustin Alanis, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla Endgame'i 112 kez izlediğini duyurdu. Alanis, fotoğrafta sinema çalışanı ve bileti ile poz verdi. Filmin hayranı 112 kere Avengers Endgame filmini izlemeyi nasıl başardığını "10 saat çalışıyorum. Haftanın her günü iki defa Endgame'i izliyorum, bu en az 6 saat ediyor." şeklinde açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle