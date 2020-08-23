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AVENDER İMKANSIZI BAŞARIYOR

İstanbul 3. Bölgenin en önemli STK'larının başında görülen AVENDER önemli bir organizasyonla kendine güvenenleri bir kez daha mahcup etmedi.

AVENDER İMKANSIZI BAŞARIYOR
23.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:59

Merkezi Avcılar'da olan İstanbul üçüncü bölgenin en aktif ve başarılı STK'sı olarak kabul edilen Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) yine önemli bir çalışmaya imza attı. İnsanların pandemi nedeniyle sokağa çıkmaya cesaret edemediği bu günlerde yaklaşık 80 engelli ve ailesini tatile çıkaran AVENDER yöneticileri büyük bir sosyal projeye daha imza attı. İstanbul Kahveciler Odası Başkanı Serdar Erşahin'in destekleriyle Şarköy Beyaz Balina Otel'de 4 gün konaklayan engellileri ve ailelerini yıllardır özlem duyduğu tatil düşüncelerini de gerçekleştirmiş oldu.& ;

VARDAR, 'DESTEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Bu önemli ve zor organizasyon sonrasında açıklamalarda bulunan Avcılar Engelliler Dernek Başkanı Ahmet Vardar, 'Gerçekten bırakın İstanbul'u Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza attık.AVENDER olarak 3 gece 4 gün boyunca 25 engelli ve ailesini Şarköy Beyaz Balina Otelde ağırladık.& ; Pandemi sürecinde eve hapsolan bu özel insanlarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Deniz, doğa, gezi ve tren seyahatleri engellileri ve aileleri gerçekten çok mutlu etti.Bu doğrultuda emeği geçen İstanbul Kahveciler Odası Başkanı Serdar Erşahin ve ulaşımda da gönül dostlarına şükranlarımı sunarım'dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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