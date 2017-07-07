AVEK Magazine 2.yılını Kutluyor

Avek Otomotiv'in müşterileriyle olan iletişimini artırmak amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği Avek Magazine, otomotiv dünyasında ilgi görmeye devam ediyor.

Her sayısı 10 bin adet basılarak, Avek Otomotiv' in Tekstilkent, Ümraniye ve Çanakkale' deki şubelerine servise gelen ve yeni araç alan müşterilerine sunulan Avek Magazine'in yaklaşık iki bin adedi kurye ile gold müşterileri ve sektörün önde gelen isimlerine gönderilmektedir.

Avek Magazine, otomotiv sektöründeki haberlerin yanı sıra güncel, teknoloji,seyahat gibi life style konulara da yer vererek sadece otomotiv dergisi olmadığını kanıtladı. Bünyesinde bulundurduğu markaları kullanan ve seven ünlülerle de hem otomobil hemde hayata dair röportajlar yaptı. Bu ünlülerden bazıları ; İpek Tuzcuoğlu, Vatan Şaşmaz, Şinasi Yurtsever, Suat Suna, Berksan, Ümit Erdim, Buket Dereoğlu, gibi iş ve sanat dünyasının öncü, başarılı birçok isimlerini konuk etti.

YENİ GELECEK OLAN MODELLERDEN ÖNCE AVEK MÜŞTERİLERİ HABERDAR OLUYOR

Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, SEAT, Skoda markalarının, Türkiye pazarında satışa sunulan en son modelleri Avek Magazine'in sayfalarını süsledi. Avek Magazine'in okurları bu markaların yeni modellerini ve model yeniliklerini yakından takip etme fırsatına sahip oldu. Derginin şu ana kadar yayınlanan sayılarında 50 adedin üzerinde yeni modele yer verildi.

Avek Magazine'in gezi sayfalarında ülkemizin farklı noktaları ve dünyanın farklı şehirleri hakkında gezi notları paylaşılarak; geziseverlere alternatif gezi rotaları sunuldu. Lezzet tutkunları için İstanbul'da yer alan farklı lezzet noktaları da Avek Magazine'in sayfalarında yer aldı. Ayrıca kültür & sanat, moda, teknoloji alanındaki ve otomotiv sektöründeki son gelişmeleri okuyucularına aktardı.

