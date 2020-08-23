Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti
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Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti

Denizli'de avlanmaktan dönen iki arkadaşın bulunduğu cip taklalar atarak karşı şeride geçti.

Avdan dönen cip takla atarak karşı şeritteki otomobilin üzerinden geçti
23.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:19

Denizli'de avlanmaktan dönen iki arkadaşın bulunduğu cip taklalar atarak karşı şeride geçti. Burada bir başka otomobile çarpan cip duvara çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekiplerinin yoğun çabası dikkatlerden kaçmadı. Kazayı duyan yaralıların yakınları gözyaşları ile olay yerine koşarken, polisin cipten kurtulan köpeğe merhameti de takdir topladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Bektaş, 20 AAE 859 plakalı cipi ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan cip önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak orta refüjü aşan cip, karşı şeritten gelen Mehmet Ali Güven idaresindeki 20 UC 383 plakalı otomobile çarptı. Otomobile çarpmasına rağmen duramayan cip ters şekilde duvara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can pazarı yaşandı

İki araçta bulunan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Güven ve beraber işe gittiği öğrenilen Ekrem Cebeci ile Bektaş'ın avlanmaktan döndüğü yanında bulunan arkadaşı İsmet Öz, sıkıştıkları yerlerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu 4 şahsı yaralı olarak çevre hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen iki otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü olan Mehmet Ali Güven ve İbrahim Bektaş ile yolculuk eden Ekrem Cebeci ve İsmet Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren av köpeğine polis merhameti

Avlanmaktan dönen İbrahim Bektaş ve İsmet Öz'ün cipinde bulunan av köpeğinin bulunduğu kafes ise parçalandı. Şans eseri av köpeği ise yara almadan atlattı. Polis ekipleri, sahiplerinin hastaneye kaldırılması üzerine av köpeğini yol kenarındaki demir korkuluklara bağladı. O sırada bir polis memurunun kenarda bekleyen köpeğe su vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu

Araçların hurdaya döndüğü kaza haberini alan yaralı akrabaları kaza yerine koştu. Araçların halini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları, yaralıların yanına gitmek için hastane yolunu tuttu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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