Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu'dan MASKİ'ye ziyaret

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu'yu makamında konuk etti.

Muhtar Aykutlu, kendisini ağırlayan Genel Müdür Aslay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahalle sakinleri ve şahsı adına selamlarını ve teşekkürlerini ileten Muhtar Aykutlu, Genel Müdür Aslay'a çalışmalarında başarılar diledi. Genel Müdür Aslay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda il genelindeki hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Avdal mahallemizde de yaptığımız menfez çalışması ile dere geçişlerini daha güvenli bir hale getirerek can ve mal güvenliğini sağladık. Ekiplerimizin yaptığı dere temizlik çalışmasıyla da taşkınlara karşı önlemimizi aldık. Vatandaşlarımızın refahı için her zaman görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet