Avdagiç: Tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destek

İTO Başkanı Avdagiç, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir" dedi.