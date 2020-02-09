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Avdagiç: Özel bankalar firmaları cezalandırıyor

İTO Başkanı Avdagiç, "Ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalar, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaşıyor.

09.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:37
Avdagiç: Özel bankalar firmaları cezalandırıyor

İTO Başkanı Avdagiç, "Ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalar, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaşıyor. Bankaların bu tutumu, 'Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme' demenin başka yoludur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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