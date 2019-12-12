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Avdagiç: Merkez’in faiz indirim serisi 2020 için ‘buzkıran gemimiz’ oldu

Merkez Bankası'nın bugünkü 200 baz puanlık indirimini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek.

12.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:59
Avdagiç: Merkez’in faiz indirim serisi 2020 için ‘buzkıran gemimiz’ oldu

'nın bugünkü 200 baz puanlık indirimini değerlendiren (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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