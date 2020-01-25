Avdagiç: Depremin yaralarını sarmak için göreve hazırız

25.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:08

İTO Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz." dedi.