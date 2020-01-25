Avdagiç: Depremin yaralarını sarmak için göreve hazırız
İTO Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz.
25.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:08
İTO Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com