Avda yaşamını yitiren iş insanı, toprağa verildi
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Avda yaşamını yitiren iş insanı, toprağa verildi

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gittiği domuz avında, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nail Ölmez'in (48) cenazesi, toprağa verildi.

Avda yaşamını yitiren iş insanı, toprağa verildi
01.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:23

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gittiği domuz avında, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nail Ölmez'in (48) cenazesi, toprağa verildi. 

Geyve'ye bağlı Karaçam Mahallesi'ndeki dağlık alanda domuz avına çıkan çelik konstrüksiyon işi yapan Nail Ölmez, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra nehrin karşısına geçmeye çalışırken düştü. Nail Ölmez, düştüğü sırada elindeki tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölmez'in acı haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi.

AYI SALDIRISINDAN KURTULMUŞ3 çocuk babası Nail Ölmez'in cenazesi, Geyve İlimbey Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nail Ölmez'in yaklaşık 2 ay önce de arkadaşlarıyla ava gittiği, burada bir ayının saldırısından son anda kurtulduğu öğrenildi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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