Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Mardin'in Midyat ilçesinde ava giden 4 arkadaştan biri yanlışlıkla diğer arkadaşını vurdu.

Mardin'in Midyat ilçesinde ava giden 4 arkadaştan biri yanlışlıkla diğer arkadaşını vurdu.

Midyat'a bağlı Güven Mahallesi sınırları içinde 4 avcı avlanmaya çıktı. Bu sırada M.A.I., yanlışlıkla arkadaşı N.T.'yi vurdu. Yaralı, arkadaşlarının yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı N.T., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı