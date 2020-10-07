Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu
07.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:46
Mardin'in Midyat ilçesinde ava giden 4 arkadaştan biri yanlışlıkla diğer arkadaşını vurdu.
Mardin'in Midyat ilçesinde ava giden 4 arkadaştan biri yanlışlıkla diğer arkadaşını vurdu.
Midyat'a bağlı Güven Mahallesi sınırları içinde 4 avcı avlanmaya çıktı. Bu sırada M.A.I., yanlışlıkla arkadaşı N.T.'yi vurdu. Yaralı, arkadaşlarının yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı N.T., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı