Ava giden güvenlik korucusu kayınbiraderinin kaza kurşununa kurban gitti
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Ava giden güvenlik korucusu kayınbiraderinin kaza kurşununa kurban gitti

04.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:44
Ava giden güvenlik korucusu kayınbiraderinin kaza kurşununa kurban gitti

Kahramanmaraş'ta, ava giden bir güvenlik korucusu, kayınbiraderinin hayvan avlamak isterken tüfeğini ateşlemesi üzerine kendisine denk gelen saçmalarla hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Suçatı Mahallesi'nde ava giden Fatih Gürocak, iddiaya göre kendisi gibi güvenlik korucusu olan kayınbiraderi Mesut Gürocak'ın hayvana ateş etmek istemesi sonucu vuruldu.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Fatih Gürocak kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gürocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Gürocak'ın cenazesi, toprağa verilirken, Mesut Gürocak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ava giden güvenlik korucusu kayınbiraderinin kaza kurşununa kurban gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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