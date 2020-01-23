Avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi
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Avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi

Elazığ'da avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi.

23.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:02
Avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi

'da avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi.


Alınan bilgiye göre, Elazığ Şubesine bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında acılıkta kullanılması yasak olan üstü kapalı güme, göl havzasında su kenarında bulundu. Ekipler, bulunan gümeyi yakarak imha etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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