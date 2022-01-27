Avcılık kursuna katılan 34 katılımcı sertifikalarını aldı - Haberler
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Avcılık kursuna katılan 34 katılımcı sertifikalarını aldı

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Avcılık kursuna katılan 34 katılımcı sertifikalarını aldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde avcı eğitim kursunu katılan 34 katılımcıya sertifikaları verildi.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde avcı eğitim kursunu katılan 34 katılımcıya sertifikaları verildi.

Doğa Korumu ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme programı kapsamında ilçeye bağlı Güre köyünde avcı eğitim kursu açıldı.

Sürdürülebilir ve bilinçli avcılık eğitimleri kapsamında eğitim verilen 34 katılımcıya kurs sonunda sertifika verildi.

Katılımcılar, kursu düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi personeline teşekkür etti.

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Milli Parklar, Karahisar, Güncel, Haber

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