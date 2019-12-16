Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler

Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

16.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:56
Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı

'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep 'ne gönderildi.


İslahiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Abdulbaki Sağlam, iş yerine giderken yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Abdulbaki Sağlam'ın hayvanseverler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Kızıl şahin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Kanadında ve göğüs bölgesinde saçma izi görülen şahin, Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler